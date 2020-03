An der Frankfurter Börse kommt heute Morgen so etwas wie Hoffnung auf. Der DAX hat sich seit sechs Tagen stabilisieren können und heute Morgen winkt bei vielen Werten ein Kurssprung - so auch bei der Daimler Aktie. Aktuelle Indikationen für den Aktienkurs des schwäbischen Autobauers notieren bei 24,40/24,65 Euro und damit in charttechnisch hoch interessantem Bereich. Gestern war das DAX-Papier mit 23,005 Euro aus dem Handel ...