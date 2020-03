Credit Suisse ernennt neuen Leiter Asset Management Deutschland

Sven Simonis übernimmt seine neue Funktion als Leiter Asset Management Deutschland, in der er u. a. die Kundenbetreuung in Deutschland und Österreich verantworten wird, am 1. April 2020. Er wird damit eine Schlüsselrolle beim Ausschöpfen des Wachstumspotenzials beider Märkte spielen.

Sven Simonis hat umfassende Branchenerfahrung und verfügt über profunde Kenntnisse des institutionellen Geschäfts in Deutschland und Österreich. Vor Übernahme seiner neuen Position war er 14 Jahre für die Deutsche Bank/DWS tätig, zuletzt als Leiter Institutional Coverage für Deutschland und Österreich. In dieser Funktion entwickelte er das Kundengeschäft strategisch in Bezug auf die Anlage- und Absicherungsbedürfnisse der Kunden in allen Anlageklassen weiter.