Kann die Continental-Aktie ihre Erholung prolongieren, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Der Kurs der Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 257,40 Euro im Januar 2018 in einer steilen Abwärtsbewegung, die sich in den vergangenen Wochen noch einmal stark beschleunigte. Laut Analyse von www.godmode-trader.de notierte die Aktie am 19.3.20 mit ihrem Tief bei 51,45 Euro nur noch wenig über dem log. 50% Retracement der Aufwärtsbewegung von Februar 2009 bis Januar 2018 und zeigt seit damals eine leichte Stabilsierungstendenz. Gelingt der Aktie ein stabiler Ausbruch über den Widerstand bei 59,21 Euro, dann könnte dies eine Erholungsrally bis in den Bereich von 74,76 bis 77,63 Euro einleiten. Unterhalb von 50,016 Euro könnte der Crash der vergangenen Tage wieder aufgenommen werden.

Wer der Continental-Aktie, die im frühen Handel des 24.3.20 bei 61,14 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest einen Anstieg auf 70 Euro zutraut, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.