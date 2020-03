Auch die Nel Aktie reiht sich heute in die Liste der Gewinner am Aktienmarkt ein. Die breite Erholungsbewegung an den Börsen trägt den volatilen Aktienkurs des Wasserstoff-Konzerns heute an der Frankfurter Börse bis auf 0,896 Euro. Charttechnisch fällt das massive Gap zum Vortag auf, das bei 0,816/0,850 Euro heute aufgerissen wurde und deutliche Kaufsignale gebracht hat.Wir hatten gestern bereits mögliche Kaufsignale für die ...