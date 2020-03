FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,21 Prozent auf 170,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,37 Prozent.

Experten der Dekabank erklärten die etwas gestiegene Zuversicht an den Finanzmärkten mit einer Kombination aus verschiedenen Gründen. Demnach habe das neue Hilfspaket der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für Hoffnung bei den Investoren gesorgt. Außerdem verwiesen die Dekabank-Experten auf die Diskussion über Schritte hin zu einer Schuldenunion in Europa, auf vorsichtige Anzeichen einer Besserung der Lage in Italien und die Aussicht auf ein Ende der Ausgangssperre in der chinesischen Metropole Wuhan.