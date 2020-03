Bei Elmos wird es in einigen Bereichen Kurzarbeit geben. Damit reagiert man auf die Krise in der Autobranche. Das kann auch die Nachfrage bei Elmos beeinflussen. 90 Prozent des Umsatzes generiert Elmos in diesem Bereich.Noch ist unklar, wie sich Corona letztlich bei Elmos auswirken wird. Bisher ging Elmos von einem Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. Bei der EBIT-Marge rechnete man mit einem Wert von 11 Prozent ...