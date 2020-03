Multi Asset Fondsuniversum im Corona-Crashtest

Je nach Subkategorie können Multi Asset Fondsmanagern hinsichtlich ihrer Allokationsquoten in Aktien Anleihen n, Cash oder Alternatives die Hände entweder gebunden sein (im Falle der drei Kategorien Cautious Allocation (konservative Mischfonds – niedrigste strategische Aktienquote), Moderate Allocation (ausgewogene Mischfonds – mittlere strategische Aktienquote), Aggressive Allocation (hohe strategische Aktienquote) oder Sie genießen zumindest auf dem Papier höchstmögliche Flexibilität.

Ganz egal, welcher Kategorie ein Multi Asset Fonds nun konkret zugeordnet wird, im Durschnitt machten sie innerhalb der letzten vier Kalenderwochen (21.02.2020-20.02.2020) keine sonderlich gute Figur. Keinem einzigen von 804 untersuchten globalen Mischfonds-Produkten mit Fondsvolumen von mehr als 10 Millionen Euro und Fondswährung in EUR ist es laut aktueller e-fundresearch.com Analyse gelungen, im erwähnten „Coronavirus-Crash“-Zeitraum einen Verlust zu vermeiden – über alle untersuchten Strategien musste ein Wertrückgang von durchschnittlich -17,53% verzeichnet werden. Diese Erkenntnis ist angesichts des Bärenmarkts in Überschallgeschwindigkeit und der Tatsache, dass viele sichere Häfen (etwa Gold oder Bundesanleihen) in den vergangenen Wochen einen suboptimalen Hedge dargestellt haben, auch nicht weiter überraschend.