US-Anleihen geben im frühen Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gesunken. Der amerikanische Rentenmarkt folgte damit Vorgaben aus Europa, wo bereits eine Kurserholung an den Aktienmärkten die Festverzinslichen unter Druck gesetzt hatte.

Vor allem das am Vortag veröffentlichte Maßnahmenpaket der US-Notenbank Fed mit der Ankündigung von unbegrenzten Anleihekäufen sorgte nach Einschätzung von Händlern für etwas mehr Zuversicht an den Finanzmärkten.