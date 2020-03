Starke Kursgewinne prägen heute den Handel bei der Aktie von Royal Dutch Shell. Aktuell liegt der Aktienkurs des Öl- und Gasförderers an der Euronext bei Kursen um 13,90 Euro und liegt mehr als 13 Prozent im Plus. Das bisherige Tageshoch ist bei 14,408 Euro noch ein ganzes Stück höher notiert. Mit dem Anstieg setzt die Royal Dutch Shell Aktie ihre Erholungsbewegung fort, deren Ursprung am Corona-Crashtief bei 10,30 Euro vom ...