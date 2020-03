Aufgrund von Corona kann es zu einer vorläufigen Nachfrageschwäche bei Ameluz von Biofrontera kommen. Damit rechnet die Unternehmensführung von Biofrontera. Um diese teils abzufedern, arbeitet Biofrontera an den Kosten. Dazu zählt Kurzarbeit in Deutschland. In den USA gibt es größere Einschnitte im dortigen Geschäft, was mit einer Reduzierung des Personals einhergeht. Mitarbeiter sollen unbezahlten Urlaub nehmen, der Vorstand ...