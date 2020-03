Paris (www.aktiencheck.de) - Die Märkte für risikobehaftete Anlagen standen in der vergangenen Woche weiterhin unter Druck - bei gleichzeitig sehr hoher Volatilität, so die Experten von LFDE - La Financière de l'Échiquier.Die US-Märkte hätten in der schlimmsten Börsenwoche seit dem Jahr 2008 zu den Entwicklungen an den europäischen Märkten aufgeschlossen. [ mehr