Das House of Mouse steht unter Quarantäne. Disney reagiert auf die Corona-Krise mit der Schließung sämtlicher Themen-Parks und der Disneyländer in Paris und Orlando.

Auch der Lichtblick des Streaming-Dienstes Disney+ wird in einigen Ländern wie in Frankreich und Indien wohl verschoben werden. In der Spitze des aktuellen Abverkaufes verliert Disney über 50%. Aktuell erwarten wir, dass Disney seine Welle (iv) in Blau abarbeiten wird, um danach höhere Kurse in Welle (v) anzutreten.

Hier kann sich jedoch ohne weiteres noch einmal eine korrektive Struktur einschieben, die uns jetzt eine Gegenbewegung liefert und im Anschluss noch einmal einen Abverkauf in den Bereich von $84 generiert.

Die Abwärtsbewegung in Welle (iv) in Blau könnte jetzt beendet werden, dafür müssen die Bullen jetzt allerdings die $84.17 als wichtige Unterstützung verteidigen, sonst müssen wir von einer größeren Korrektur ausgehen. Eine Welle des vierten Grades sollte nicht das 50%-Retracement (hier bei $84.17) unterschreiten. Wir werden nun abwarten, wie sich der Kurs im Bereich von $84 verhält, dann werden wir über einen Einstieg entscheiden.

FAZIT

Wir warten ab, wie sich Disney bei der wichtigen Unterstützung bei $84.17 verhält. Sollte diese unterschritten werden, müssen wir direkt mit tieferen Kursen rechnen. Primärerwartung ist momentan, dass wir in der laufenden Bewegung ein Tief ausbauen und eine deutliche Gegenbewegung sehen. Ob dies der Ausbruch auf neue Hochs in Welle (v) in Blau ist, muss die Struktur der Aufwärtsbewegung klären.

Wir warten aber noch auf die Indikatoren und eine Besserung der Corona Krise bevor wir hier einsteigen. Sobald dies der Fall ist verschicken wir eine Kurznachricht per Mail.

