Deutsche Telekom – gute Chancen dank geringer Zyklik

Auf der Suche nach (grundsätzlich eher) antizyklischen Branchen kommt man an der Telekommunikation nicht vorbei. Vom Tief bei 10,42 Euro am 16.3.20 konnte sich die Aktie der Deutschen Telekom (DE0005557508) etwa 10 Prozent erholen; aktuell werden 11,70 Euro gezahlt – auf diesem Niveau notierte die T-Aktie zuletzt 2014. Wer sich in diesem eher defensiven Titel noch defensiver positionieren will, kann von den aktuell höheren Volatilitäten profitieren.

3 Monate Restlaufzeit – neutrale Positionierung

Wer von einer Seitwärtsbewegung der Aktie bis Jahresmitte ausgeht, kann seine Erwartung mit einem Discount-Zertifikat mit Bewertungstag 18.6.20 und einem Cap von 11 Euro umsetzen: Das Zertifikat mit der ISIN DE000GA9R7B6 von Goldman Sachs bietet mit dem Preis von 10,23 Euro einen Sicherheitspuffer von 13,2 Prozent und eine Maximalrendite von 30,1 Prozent p.a.

6 Monate Restlaufzeit – defensivere Positionierung

Defensivere Anleger können mit dem Discount-Zertifikat DE000GB0LLG1 (ebenfalls Goldman Sachs) von einem knapp 22-prozentigen Puffer profitieren: Sofern die Aktie am Bewertungstag (17.9.20) auf oder über dem Cap von 10 Euro schließt, erzielen Anleger bei einem Kaufpreis von 9,25 Euro eine Rendite von 0,75 Euro oder 16,5 Prozent p.a.

6 Monate Restlaufzeit – für defensive Zinssammler

Wer Wert auf ein festes Kuponeinkommen legt, könnte auf eine Aktienanleihe der Commerzbank setzen: Das Produkt mit der ISIN DE000CL4T204 ist mit einem Basispreis von 10,49 Euro ausgestattet und bietet somit einen Puffer von gut 10 Prozent. Es zahlt unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie bei Fälligkeit (25.9.20) einen Kupon von 6,75 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari (aktueller Kurs 95,21 Prozent) errechnet sich eine Seitwärts- und Maximalrendite von 16,9 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (18.9.20) zumindest auf Höhe des Basispreises schließt.

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die selbst auf dem aktuell relativ niedrigen Niveau das Direktinvestment in die T-Aktie scheuen, können sich mit den Discountern und der Aktienanleihe die Chance auf eine attraktive Seitwärtsrendite sichern – je nach persönlicher Risikoneigung und Markteinschätzung mit mehr oder weniger Sicherheitspuffer.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Dt. Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Dt. Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen