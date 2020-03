Luft nach unten. In Microsoft haben die Bären noch Luft nach unten. Die Aktie verlor zuletzt seit den Hochs k napp 30% an Wert. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir uns in einer übergeordneten Welle [4] in Grün befinden.

Hätte, würde, sollte, Überlegungen sind immer ein schlechter Antrieb und führen meist zu Fehlentscheidungen in der Zukunft. Eines darf man nie vergessen: Der Markt generiert laufend neue Chancen, wenn man eine verpasst, kommt die nächste!

Wir konzentrieren uns also voll und ganz auf die nächste Einstiegschance, die wir auf der Longseite in der $123er-Region auf uns zukommen sehen. Die Aktie beweist damit abermals eindrucksvoll, wie sehr Märkte auf wichtige Widerstände, die sich aus der Fibonacci-Zahlenfolge ergeben, reagieren.

Auf dem Weg in Richtung $123 sehen wir eine Gegenbewegung in der Welle [4] in Grün auf uns zukommen, bevor es weiter nach Süden geht.

FAZIT

Wir hatten die große Korrektur der Welle [4] in Grün bereits vor einem Monat auf dem Chart hinterlegt und beobachten nun eindrucksvoll, wie sich die Aktie an den hinterlegten Count hält. Wir erwarten weitere Abverkäufe bis das Idealziel der Welle [4] erreicht wurde. Dieses befindet sich bei $123.38, wie im übergeordneten Chart ersichtlich. Nach Erreichen dieser Unterstützung werden wir Microsoft von der Longseite her handeln. Sobald dies der Fall ist verschicken wir eine Kurznachricht per Mail!

