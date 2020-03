SHW reduziert Kapazitäten - Kurzarbeit

In der Autobranche und bei den Zulieferern werden überall Kapazitäten reduziert und die Fertigung wegen der Corona-Pandemie temporär stillgelegt - nun auch bei SHW. Man werde die Möglichkeit einer temporären Kapazitätsreduzierung durch Kurzarbeit nutzen, teilt das Unternehmen aus Aalen am Dienstag mit. So könne man auf reduzierte Abnahmemengen und mögliche Unterbrechungen in der Zuliefererkette reagieren, heißt es von ...