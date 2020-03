Experten der Dekabank begründeten die etwas gestiegene Zuversicht an den Finanzmärkten mit einer Kombination aus verschiedenen Gründen. Demnach habe das neue Hilfspaket der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für Hoffnung bei den Investoren gesorgt. Außerdem verwiesen die Dekabank-Experten auf die Diskussion über Schritte hin zu einer Schuldenunion in Europa, auf vorsichtige Anzeichen einer Besserung der Lage in Italien und die Aussicht auf ein Ende der Ausgangssperre in der chinesischen Metropole Wuhan.

Sehr schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten die Anleihen in diesem Umfeld nicht nachhaltig. Die vom Marktforschungsinstitut Markit ermittelten Einkaufsmanagerindizes brachen im März regelrecht ein. Besonders deutlich war der Rückgang im Dienstleistungssektor, der durch verordnete Schließungen in der Krise besonders betroffen ist. Die Industrie präsentierte sich robuster. Ähnlich entwickelte sich der entsprechende Indikator aus den USA.

"Volkswirtschaften mit einem hohen Anteil an produzierender Industrie sind zunächst weniger hart von den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus betroffen", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Je bedeutender jedoch der Dienstleistungssektor, desto größer ist der konjunkturelle Schaden." Länder wie Deutschland kämen also vermutlich besser weg als beispielsweise die USA.

Profitiert haben von der zuversichtlicheren Stimmung an den Finanzmärkten italienische Staatsanleihen. Die Kurse legten gegen den Markttrend zu. Italien profitiert besonders von den zuletzt getroffenen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht zudem erste Hoffnungszeichen, dass die strikten Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus in Italien Wirkung zeigen. "Die Fallzahlen und Totenzahlen sind in den vergangenen zwei Tagen leicht gefallen", sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris am Dienstag./jsl/he