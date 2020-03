Daimler – Kursexplosion wie noch nie!

28 Prozent Gewinn in einer Daimler. An einem Tag. Nicht in Nordex, nicht bei SMA oder Evotec – nein, Daimler. So absurd ist der Markt gerade. Panik an einem Tag, Verkaufspanik, dann Kaufpanik einen Tag später. Unsere Münchener Rück – mit Turbo im Tradingdepot enthalten – legt ebenfalls mal eben 20% hin. In den USA schießen McDonalds oder CocaCola massiv nach oben. Unsere Depots werden heute mit taktischen Positionen ergänzt, wir hatten gestern, am Montag massiv eingekauft. Und gucken heute dem Markt entspannt beim Steigen zu. Antizyklisch handeln ist und bleibt Gebot der Stunde. Denn haben Sie die Arbeitslosenzahlen in Norwegen gesehen? Sowas wird bald wieder Thema. ..Viele fragen aber – was bietet eigentlich Feingold Research? Nun – wir geben mal copy paste unsere mail von Montag, 9.55 Uhr hier ein. Ihr könnt sie lesen. Wir empfahlen gestern bei 8.500: DAX Long und vor allem – norwegische Krone long. Begründet im Video. Ein Tag später – plus 85% für unsere Leser. Dazu auch die anderen Empfehlungen rauf. Wer also dabei sein möchte bei uns und uns gerne testet – übrigens gestern mit Wirecard long Empfehlung im Börsenbrief – der kann es hier tun. Jederzeit kann man auch wieder gehen, natürlich. Keiner muss bleiben;-) PS: Unter der Mail findet Ihr noch unsere Antwort von heute, 11.15 Uhr zu den Trades von gestern….