NEW YORK (dpa-AFX) - In einer rasanten Erholungsbewegung hat der US-Aktienmarkt am Dienstag seine heftigen Verluste der vergangenen zwei Handelstage wieder wettgemacht. Auftrieb gaben zuversichtliche Aussagen von US-Senatoren, dass ein Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Folgen der Corona-Krise kurz vor der Verabschiedung steht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sprang zeitweise um knapp 1850 Punkte hoch auf über 20 400 Punkte. Rund zwei Stunden vor Börsenschluss an der Wall Street betrug das Plus noch 8,19 Prozent auf 20 113,76 Zähler. Tags zuvor noch war der Dow auf das tiefste Niveau seit November 2016 gesackt.