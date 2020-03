Die Handelsaktivität an der Deutschen Börse hat zugelegt. Dies betrifft vor allem Eurex und Xetra. Daran dürfte sich so rasch auch nichts ändern.Bisher sprachen die Analysten der DZ Bank eine Halteempfehlung für die Aktien der Deutschen Börse aus. Das Kursziel lag bei 145,00 Euro. In der neuen Studie der Experten sinkt das Kursziel auf 130,00 Euro. Gleichzeitig wird eine Kaufempfehlung für die Papiere der Deutschen Börse ...