UBM hat am Morgen eine SWOT-Analyse präsentiert. Als Stärke wird dabei die Bilanz dargestellt. Eine Schwäche in der derzeitigen Situation ist der starke Fokus auf Hotels. Der Kurs der Aktie ist in den vergangenen Wochen um rund 50 Prozent eingesackt. Damit liegt das KGVe bei rund 4. Für die Aktie spricht zudem die Dividendenrendite von etwa 10 Prozent. Außerdem verfügt UBM über hohe Liquiditätsreserven, unter anderem 200 ...