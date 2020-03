Krisenindikatoren

Indikatoren für eine Krise gibt es reichlich, darunter:

Der Baltic Dry Index (BDI) , ein Frühindikator für die Weltwirtschaft mit bis zu zwölf Monaten Vorausschau auf das Volumen des Welthandels, ist von 2.500 Punkten im September 2019 auf 630 Punkte Mitte März abgesackt, dem Niveau der Finanzkrise 2008.

, z.B. der USA für Europäer für zunächst 30 Tage und in zahlreichen europäischen Staaten für Personen, sowie vermehrt Ausgangssperren. Steigende Zahlen von Infizierten und durch Sars-CoV-2 gestorbene Menschen, in Italien fast 7.000 3.000 Tote, in Iran geschätzt 5.000 Tote.

gestorbene Menschen, in Italien fast 7.000 3.000 Tote, in Iran geschätzt 5.000 Tote. Die weltweite Verschuldung von privaten Haushalten, Unternehmen und Regierungen hat 2019 neue Rekorde erreicht; sie beträgt im Verhältnis von Schulden zum BIP über 320 Prozent und allein in den ersten drei Quartalen 2019 insgesamt 253 Billionen US-Dollar.

Zugleich hält die Triple-N-Ära der Niedrig‑, Null- und Negativzinsen an. Die Euro-System-Probleme sind ungelöst. Teile der Wirtschaft stecken in einer Strukturkrise, forciert durch den Neohandelsprotektionismus.

Klarheit

„Krise“ bezeichnet eine Entwicklung, bei der das Normale für längere Zeit aussetzt. Eine Krise ist stets auch eine Konstruktion ihrer Beobachter und erfordert eine zutreffende Beschreibung des Normalen. Was ist in der Ära von Nullzinsen, der Transformation durch Digitalisierung und Automatisierung, Stichwort: Industrie 4.0, und einem massiven Vertrauensverlust in Eliten normal?

Risikobetrachtungen sind in die Zukunft gerichtet. Mit Risiko wird die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, dass ein Schaden eintritt. Mit dem Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek sind in sozialen Zusammenhängen lediglich Mustervorhersagen (pattern predictions) möglich, weil die Menschen selbst noch nicht wissen, wie sie handeln werden. Die erforderlichen Informationen bilden sich erst in der Zukunft heraus.