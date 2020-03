Die politischen Entscheidungsträger vieler Länder sind in ein schweres Dilemma geraten. Sie haben unweigerlich zwischen zwei Malaisen zu entscheiden.

24.03.2020

Solche Situationen sind nicht neu und im Übrigen das Signum einer veritablen Krise, wiewohl die Details jeder neuen Krise stets völlig verschieden sind. Zu Sinn kommt sogleich die homerische Geschichte von Odysseus, der in eine entsprechende Entscheidungssituation während seiner Heimfahrt nach Ithaka gerät. Vor die Wahl gestellt, ob er die Meerenge von Messina näher an der Seite des Felsens von Charybdis, dem Ungeheuer, das ganze Schiffe einsaugt und später ausspeit oder Skylla, dem sechsköpfigen menschenfressenden Ungeheuer, passieren soll, folgt er dem Rate der Kirke und schifft näher am Felsen der Skylla vorbei. Die Hundsköpfige greift sodann die Mannschaft des Odysseus an und verschlingt sechs seiner Gefährten. Odysseus überlebt, setzt seine Fahrt fort und erreicht schließlich die Heimat.