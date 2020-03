Der ideale Tenbagger-Kandidat



Einen Tenbagger aufzuspüren gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, denn die meisten guten Unternehmen sind keine Geheimtipps mehr und im Kurs entsprechend stark gestiegen. Beim Durchstöbern des sprichwörtlichen Heuhaufens gilt es, einige Kriterien zu beachten: Management und/oder Aufsichtsrat haben bereits in der Vergangenheit gut gearbeitet, das Projekt bietet eine reelle Chance auf schnelle Explorationserfolge und liegt in einem minenfreundlichen Land, möglichst viele Aktien sollten in festen Händen sein, damit das Unternehmen nicht vor Erreichen der 1.000% Kursgewinn übernommen wird; steigende Edelmetallpreise wirken zusätzlich als Hebel. Auch von Bedeutung: Hat schon ein bekannter Großanleger Geld in dieses Unternehmen investiert?

Herrgott oder Halsabschneider?



Mit dem letztgenannten Punkt wird leider viel Schindluder getrieben. Wer auf Google nach Tenbaggern sucht, stößt immer wieder auf den Namen Eric Sprott. Der 75-Jährige ist Kanadas zweitreichster Mann, der durch geschickte Mineninvestments zum Milliardär geworden ist. In den letzten zwölf Monaten hat Sprott in zwei Dutzend kleine Minenunternehmen Beträge von jeweils etwa 4 Mio. CAD investiert – Anlass für deutsche PR-Agenturen, in reißerischen Artikeln Minengesellschaften mit Sprott-Investments zu potenziellen Tenbaggern hochzustilisieren. Im „Kleingedruckten“ steht dann oft, dass es sich um bezahlte Werbung handelt.

Sprott gilt als erfolgreichster Mineninvestor aller Zeiten, hat aber auch ein Halsabschneider-Image, weil er schon mal bei Firmenpleiten Minderheitsaktionäre über die Klinge springen ließ. Der amerikanische Börsenbriefautor Dave Kranzler erläutert in einem Interview, wie Eric Sprott realistisch einzuschätzen ist: „Es heißt immer, Sprott wisse mehr als andere, denn er investiert in so viele solche Firmen. Nein! Er weiß sehr viel, mehr als die meisten Leute. Er verteilt bewusst sein Kapital möglichst breit. Denn er weiß genau, dass nur ein kleiner Teil seiner Investments erfolgreich ist. Was er mit einigen wenigen Aktien verdient, entschädigt ihn bei Weitem für die Verluste, die er mit anderen erleidet. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Unternehmen übernommen wird oder tatsächlich eine Mine baut, ist sehr gering.“



Wenn Milliardär Eric Sprott 100 Mio. CAD in eine Vielzahl von Minifirmen investiert, ist das für ihn mehr oder weniger Kleingeld. So mancher deutscher Kleinanleger verzockt seine Rente, wenn er in ähnlichem Stil agiert.



Mutige Wetten auf die Zukunft



Die Suche nach einem Tenbagger kann in der Tat dem Besuch in einem Spielcasino gleichen: Man muss auf etwas wetten, was man trotz seriöser Recherche nicht wissen kann. Ein gutes Beispiel ist Aurcana, eine Aktie auf der Tenbagger-Liste des US-Autors Don Durrett. Das Unternehmen braucht 37 Mio. USD, um im US-Bundesstaat Colorado eine Mine in Betrieb zu nehmen. Wir trafen vor Weihnachten in Frankfurt CEO Kevin Drover, der nach Europa gekommen war, um Investoren seine „Story“ zu präsentieren. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe vermochte er nicht, das Geld zu beschaffen. Mutige Anleger wetten darauf, dass es ihm in den nächsten Monaten gelingt.

Im Nachfolgenden finden Sie einige Minenaktien, denen wir eine realistische Chance einräumen, sich im Kurs zu verzehnfachen – dies natürlich nur, wenn sich deren Planungen mindestens erfüllen und zudem auch noch das Marktumfeld mitspielt:

Auryn Resources (WKN: A1404Y; IK): Veteranen von Newmont sind unter Führung des charismatischen Ivan Bebek auf der Suche nach dem ganz großen Ding. Bei Erwerb und Exploration von Erzvorkommen in Kanada und Peru wurde viel Geld verbrannt. Die Aktie hat die Chance, ein Verzehnfacher zu werden, wenn es dem Unternehmen gelingt, eines der Projekte zu verkaufen und aus dem Erlös die Exploration der anderen zu finanzieren.

Ely Gold Royalty (WKN: A2JSL0; IK): Die jüngste Royalty-Company ist seit Gründung im Jahr 2015 stark gewachsen. Die Zusammenarbeit mit Sprott (siehe oben), mittlerweile größter Aktionär des Unternehmens, ermöglichte den Erwerb weiterer Assets. Geografische Schwerpunkte sind Nevada (USA) und Quebec (Kanada); wichtigster Vermögenswert ist eine 2%-NSR (Umsatzbeteiligung) an dem Fenelon-Projekt des Minenentwicklers Wallbridge.

Neugierig geworden? Die komplette Story – und vieles mehr! – lesen Sie im neuen Smart Investor 3/2020 (Originaltitel „Willkommen im Spielcasino“ ab S. 45). Schicken Sie einfach eine kurze Nachricht mit Ihrer Postadresse an abonnement@smartinvestor.de und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Leseexemplar – selbstverständlich kostenlos und unverbindlich.

Autor: Rainer Kromarek

(Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 03/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 21.02.2020 erfasst wurden.)

Broker-Tipp*

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger für vier Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Produkt-Link klicken, wird uns das vergütet.