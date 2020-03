Globaler Cannabis Markt Ausblick 2020 - Trendwende bereits in der 1. Jahreshälfte erwartet

Zierenberg (ots) - CANSOUL Finance UG ist Initiator und Advisor des ersten

Deutschen Hanf Aktienfonds: CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global (WKN:A2N84J)



10 gute Gründe, warum die Trendwende an den globalen Cannabis Märkten bereits in

der 1. Jahreshälfte erwartet wird.





Pharma: Epidiolex (Antiepileptikum aus Cannabinoiden von GW Pharmaceutical UK)erlangt Zulassung für den US-Amerikanischen und Europäischen MarktAktuell >500 klinische Studien weltweit - Globale Pharmaindustrie steht fürInvestitionen bereitKontinuierliche Steigerung der Medical Cannabis Verschreibungen für PatientenweltweitErste Medical Cannabis Ernte von Aphria Inc. in Deutschland (Neumünster) 2020erwartetUSA: DEA (Drug Enforcement Administration) stellt neue Wissenschaftler ein undbewertet in naher Zukunft die Einstufung von Cannabis erneutNovel-Food: Angereicherte Lebensmittel mit CBD (Cannabinidol nicht psychoaktiv)Regulierung steht auf Bundesebene der USA und Europa bevor und locktGroßinvestoren, wie Coca Cola , Pepsi, Mars etc.Leihgebühren auf Aktien für Short-Seller massiv gestiegen (teils >20%) /Eindeckung und Turn auf Long Positionen erwartetMexiko und Luxembourg befinden sich im vollumfänglichen LegalisierungsprozessDrei weitere Bundesstaaten der USA (New Jersey, Nebraska und South Dakota) undNeuseeland stimmen 2020 über vollumfängliche Nutzung von Cannabis abGünstigstes Marktniveau seit Auflegung des Global Cannabis Stock Index im Jahr2013VORZEICHNUNGSPHASE: Bis Freitag, den 27. März 2020 nimmt die LiechtensteinischeLandesbank sowie die BNP PARIBAS, Consorsbank und DAB reduzierte Zeichnungen ab50.000,- EUR in der Institutionellen Tranche (WKN: A2PX8T) des CANSOUL Fonds -Hanf Aktien Global entgegen.Konditionen: Management Fee 0,95% p.a., 10% Performance Fee nach Hurdle Rate 6%in Verbindung mit High Watermark.CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global reduziert seine Cashquote von 32% auf 10% undkauft sich in der aktuell günstigen Marktphase ein.Zur Risikodiversifikation bedarf es einer Investition in die gesamteWertschöpfungskette der globalen Hanf-Industrie: Anbau, Patente und Lizenzen,Distribution, Forschung, Technologie, Produktpalette und Pharmazie.CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global (R-Tranche WKN: A2N84J / I-Tranche WKN:A2PX8T) bietet seit dem 3. Dezember 2018 eine mögliche Investmentlösung an. ImPortfolio befinden sich aktuell 40 Unternehmen der globalen Hanf-IndustrieGeschäftsführer, Daniel Stehr: "Der Clou an unserem Business ist die Verbindung