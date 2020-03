In der Corona-Krise Covid-19 zeigt sich die Politiktauglichkeit der Parteien. Auch die der SPD. In dem Parteiorgan Vorwärts fordern die Autoren Nazan Komral und Yasmin Breuer am 20. März 2020 – also zu einem Zeitpunkt, als eine schwere Rezession in Deutschland schon absehbar war – eine erneute Massenimmigration wie 2015. Unter der Überschrift „2015 muss

Der Beitrag Trotz Corona: SPD-Organ fordert neue Masseneinwanderung wie 2015 erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.