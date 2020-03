Im aktuellen Marktumfeld der Coronakrise bietet der MMD-Stiftungsreport eine aussagekräftige Grundlage für die Anlageentscheidungen von Stiftungen.

Gerade im aktuellen Marktumfeld bietet der MMD-Index Stiftung eine aussagekräftige Grundlage für die Anlageentscheidungen von Stiftungen. Der MMD-Index Stiftung erlaubt einen kurzen und prägnanten Überblick über die Performance- und Risikoentwicklungen der im MMD-Fondsuniversum vertretenen, defensiven vermögensverwaltenden Fonds mit Eignung für die Kapitalanlage von Stiftungen.



Für den monatlich erscheinenden Stiftungsreport wurde das Spektrum der für Stiftungen geeigneten Fonds erweitert. So finden Sie hier nicht mehr nur Produkte, die in der MMD-Kategorisierung klassisch defensiv und vermögensverwaltend sind, sondern auch solche mit einem Fokus auf Immobilien oder einer reinen Aktienstrategie. Von ihrer Ausrichtung her sind sie aber dennoch für Stiftungen geeignet und stellen interessante Beimischungen fürs Portfolio dar, gerade unter dem aktuell wichtigen Renditeaspekt.