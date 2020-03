Quartalsdividende kassieren und in Edelmetalle investiert sein mit wenig Risiko. Das ist Osisko Gold Royalties. Die weltweit viertgrößte Royalty & Streaming Gesellschaft ist ein Hort der Stabilität und zahlt auch noch Quartalsdividenden aus.

Warum nicht einen anderen Weg beschreiten? Osisko Gold Royalties ist ein solcher Weg denn das Unternehmen bezieht seine Metalle mittels Royalty und Streamingvereinbarungen von Minen an denen man beteiligt ist und/oder diese finanziert hat. Für 2020 waren bisher rund 85.000 Unzen Goldäquivivalente vorgesehen. Es kann nun sein, dass auch hier die Lieferung ins Stocken kommt, jedoch ist das nur ein Aufschub zeitlich gesehen. Osisko Gold Royalties selbst ist sehr schlank aufgestellt und hat KEINE Minen- oder Abbaukosten am Hals.

Interview mit Sandeep Singh, President von Osisko Gold Royalties:

Osisko muss für seine Dividenden ungefähr 25 Mio. CAD pro Jahr aufwenden. Für 2020 sind an Einnahmen bisher rund 140 Mio. CAD geplant gewesen, jedoch zu tieferen Goldpreisen gerechnet und mit ca. 85.000 Unzen Goldäquivalenten.

Machen wir doch mal eine einfache Rechnung auf:

Nehmen wir an Osisko kann 3 Monate kein Gold beziehen was sehr unwahrscheinlich ist da nicht alle Minen stillgelegt werden, dann müßten wir deutlich abgerundet mit 60.000 Unzen Goldäquivlenten nur noch rechnen für dieses Jahr. Bei einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.500 USD/Unze für 2020 ergäbe dies aber immer noch 90 Mio. USD an Einnahmen, sprich rund 130 Mio. CAD. Ziehen wir davon nun die Dividende mit 25 Mio. CAD ab kommen wir auf 105 Mio. CAD. Des Weiteren gehen wir von Unternehmensbetriebskosten von 25 Mio. CAD aus. Also bleiben immer noch 80 Mio. CAD übrig. Bauen wir noch eine Sicherheitsmarge von 20 Mio. CAD für unvorhergesehene Ereignisse ein, kommen wir immer noch auf 60 Mio. CAD Marge nach Dividenden und Kosten und Reserveplanung! Das ist sehr solide.

Da das Unternehmen über enorme Cashbestände >100 Mio. CAD sowie Anlagebestände per Ende 2019 von rund 277 Mio. CAD verfügt und somit wenig Nettoschulden hat, ist das Unternehmen sehr gut augestellt. Die Marge lag bei ca. 90% in 2019.

Das Unternehmen arbeitet sehr langfristig, hat tolle Projekte und auch mit Barkerville ein Projekt, das man selber entwickeln kann oder mit Partnern oder teuer weiter verkauft werden kann.

Worauf ich hinaus will ist Folgendes: Physisches Gold und Silber sollte man immer sein Eigen nennen. Jedoch sind Unternehmen wie Osisko Gold Royalties gerade in solchen Zeiten eine tolle Idee, da man sich an einem gesunden Unternehmen beteiligt das auch noch Quartalsdividende zahlt und eigene Aktien zurück kauft und ganz wichtig: Eine Aktie in einem Bankdepot ist ein Sondervermögen! Selbst wenn die Bank Konkurs macht, gehört einem die Aktie immer noch. Das Geld auf dem Konto ist dann weg. Somit kann man hier etliche Probleme auf einmal lösen und das auch noch zu Diskontpreisen aufgrund der jüngsten Marktverwerfungen und Edelmetalle ohne Aufbewahrungsrisiko seinem Vermögen hinzufügen. Osisko Gold Royalties ist erste Wahl neben Titeln wie Franco Nevada oder Wheaton Precious Metals.

