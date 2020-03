HHLA hält an langfristigen Ziele fest - Belastungen für 2020 erwartet

HHLA will die Dividende senken, um im Zuge der Auswirkungen der Corona-Krise zusammen mit weiteren Maßnahmen die Liquidität im Unternehmen zu schonen. Die Ausschüttung soll von 0,80 Euro je HHLA Aktie auf eine ividende von 0,70 Euro sinken. „Die Ausschüttungsquote von 52 Prozent liegt damit dennoch erneut in der Zielbandbreite von 50 bis 70 Prozent”, meldet der Hamburger Hafenbetreiber am Mittwoch.In der ersten ...