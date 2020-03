Daimler, Wirecard, Apple – Depotaktionen

Bei 10.100 short, auf der 9.500 eben long – so unsere Aktionen am heutigen Tag im Turbo-Dienst. Im Exklusivbereich haben wir ebenfalls oberhalb der 10.000 short eingezogen. Antizyklisch, psychologisch – das ist unser Ansatz, mit dem wir seit Wochen bestens fahren. Und unsere Abonnenten mit uns. Natürlich klappt nicht jeder Trade sofort perfekt, man muss ich manchmal 1-2 Tage Zeit geben, aber wie alle sehen können, funktioniert der Ansatz bestens. Im Inline-Bereich haben wir auf Öl und den DAX zwei richtige Schnäppchen gefunden, auch die gibt es bei uns heute. Dazu schauen wir nachher auf Apple, Daimler und WIrecard und zeigen, warum alle drei Aktien jeweils für eine Sichtweise im Markt stehen. Und was man daraus machen kann. Die Märkte sind mit dieser Volatilität großartig – nutzen wir es für Trading im Turbo-Dienst und für Euren Vermögensaufbau im Exklusivbereich. Jeweils die ersten 4 Wochen erstatten wir Euch zurück – denn wir wollen Euch überzeugen und in der aktuellen Phase auch ein bisschen Lust machen auf guten Service und gute Ideen. Euer TEAM Feingold Research.