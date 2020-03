ADO Properties will Westgrund übernehmen

Im Immobiliensektor kündigt sich die nächste mögliche Übernahme an: ADO Properties will ein Übernahmeangebot für die Westgrund Aktiengesellschaft vorlegen. Das Angebot erfolge „gegen Zahlung einer Gegenleistung, deren Höhe mindestens dem anhand einer Bewertung der Zielgesellschaft ermittelten Wert des Unternehmens gemäß § 31 Abs. 1, 2 und 7 WpÜG in Verbindung mit § 5 Abs. 4 WpÜG-Angebotsverordnung je WESTGRUND Aktie ...