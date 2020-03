Carmignac lädt zur Web-Konferenz | Jeden Freitag um 15.00 Uhr

Jeden Freitag, um 15.00 Uhr MEZ

Live Web-Konferenz mit Gergely Majoros auf Deutsch

Angesichts der jüngsten Situation ist es für uns wichtig, Sie in diesem schwierigen und volatilen Marktumfeld über unseren Investitionsansatz auf dem Laufenden zu halten. Nehmen Sie an unseren bevorstehenden wöchentlichen Webinaren mit Gergely Majoros, Mitglied des Anlageausschusses, teil, der Ihnen einen Einblick in unsere Marktmeinungen geben wird.