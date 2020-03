Zwischen 2015 und Anfang dieses Jahres tendierte das Papier des Werbeflächenvermittlers Ströer in einer mustergültigen Kursbewegung innerhalb eines breiten Trendkanals aufwärts und konnte sich bis auf ein Verlaufshoch von 78,65 Euro hochschrauben. Nur wenig später brachen die Märkte ein, Ströer setzte bis auf ein Jahrestief von glatt 37,00 Euro und somit in den Bereich der Tiefstände aus 2016 zurück. Damit wurde jedoch zugleich der vorausgegangene vierjährige Aufwärtstrend gebrochen, was wir nun sehen, dürfte lediglich eine technische Gegenbewegung sein. Diese eignet sich im weiteren Verlauf jedoch für einen vielversprechenden Einstieg auf der Unterseite.

Scherbenhaufen

Zunächst einmal wurde in der Ströer-Aktie Kurspotenzial in den Bereich von 49,00 bis 50,00 Euro freigesetzt, dort trifft das Wertpapier jedoch wieder auf seinen zuvor gebrochenen Aufwärtstrend und sollte nach technischen Regeln an dieser Stelle zur Unterseite abprallen. Dieser Bereich kann dann für den Einstieg in ein Short-Investment genutzt werden. Rechnerisch steht bei der Ströer-Aktie nämlich Abwärtspotenzial in den Bereich von 26,95 Euro auf der Agenda. Höhere Notierungen als das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 52,91 Euro können allerdings nicht abgeleitet werden. Das wäre der letzte mögliche Trendwendepunkt, bevor die Aktie wieder in ein bullisches Umfeld wechselt.