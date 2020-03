NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street könnte am Mittwoch mit einem soliden Auftakt an das Kursfeuerwerk vom Vortag anknüpfen. Gut an kommt bei Anlegern das vor der Verabschiedung stehende Konjunkturpaket der USA, während ihnen aber die Ausbreitung des Coronavirus weiter große Sorgen macht. Entsprechend werden vorerst weitere deutliche Kursschwankungen an den Börsen erwartet.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial , der am Vortag im Rahmen einer beispiellosen Erholungsrally prozentual zweistellig in die Höhe gesprungen war, rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart immerhin mit 0,4 Prozent im Plus auf 20 795 Punkte. Eindeutig war die vorbörsliche Tendenz aber nicht, zeitweise hatten die Indikationen für den Leitindex auch schwächer tendiert. Einen solch kräftigen Gewinn wie am Vortag hatte es seit 1933 nicht mehr gegeben.