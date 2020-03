Im Rahmen einer Branchenstudie kümmern sich die Analysten der Deutsche Bank um den Immobiliensektor in Deutschland. Aufgrund der Corona-Krise arbeitet die Politik gerade an einem Gesetz, das die Mieter schützen soll. Ihnen soll nicht gekündigt werden können, wenn sie zwei Monate lang keine Miete zahlen, was in diesen Tagen nicht auszuschließen ist. Vielmehr sollen die Mieter die ausstehende Miete bis spätestens Sommer 2021 ...