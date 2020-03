NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch überwiegend etwas schwächer in den Handel gegangen. Die freundlich erwartete Eröffnung am US-Aktienmarkt belastete die Festverzinslichen.

Nach langen Verhandlungen hatten sich das Weiße Haus und die Demokraten in Washington auf ein billionenschweres Konjunkturpaket geeinigt. Dies sorgte für Zuversicht und belastete die als sicher geltenden Staatsanleihen.