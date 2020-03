Dow-Gold-Ratio und Gold-Silber-Ratio senden Warnsignale

Die Stimmen mehren sich, dass das Einfrieren der Wirtschaft zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus zu einer tieferen Rezession in der Weltwirtschaft führen wird als man das bisher kannte. Selbst die weltweiten Rezessionen von Anfang der 90er Jahre und nach dem Platzen der Internetspekulationsblase des Jahres 2000 oder die Rezession Anfang der 1980er Jahre oder die große Finanzkrise 2007 könnten im Vergleich zu dem, was jetzt kommen könnte, fast harmlos wirken.

Dies ist die Meinung einer wachsenden Zahl von Experten, darunter auch die US-Investmentbank Goldman Sachs. Betrachtet man außerdem das Preisverhältnis zwischen Gold und Silber - die so genannte Gold-Silber-Ratio - dann stellt man fest, dass das Silber noch nie in der aufgezeichneten Geschichte so günstig relativ zum Goldpreis war wie aktuell. Im Jahr 1941 benötigte man 97,31 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. In der Rezession im Jahr 1991 benötigte man 99,47 Unzen Silber. Zeitweise benötigte man vor einer Woche 126,56 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen.

Warum das relevant ist und welche Aussagen sich daraus für den weiteren Verlauf der Weltbörsen ableiten lassen könnten erfahren Sie im Kommentar auf unserer Webseite:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/dow-gold-rat ...