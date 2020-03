Zwischenzeitlich sah es heute Morgen bei der Evotec Aktie charttechnisch gut aus. Ein neues Kaufsignal an den Hindernissen zwischen 20,77/20,93 Euro und 21,04/21,10 Euro trieb den Aktienkurs des Biotech-Unternehmens bis auf 21,74 Euro nach oben. Doch mittlerweile hat sich das Bild deutlich gewandelt. Am Gesamtmarkt haben deutliche Gewinnmitnahmen das Bild übernommen, der DAX geht wieder in die Knie und Evotecs Aktienkurs liegt mit ...