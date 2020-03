Wirecard – Wette auf die Pleite?

Wirecard bleibt hoch volatil, doch heute Nachmittag werden wir uns im Video einmal mehr mit einer Szenario-Analyse beschäftigen. Denn viele Adressen wetten auf die Pleite. Oder zumindest auf massiven Kursrückgang. Die Leerverkäufer haben zuletzt nochmal ausgebaut, doch bei diesen Daten muss man vorsichtig sein. Entsprechend hoch ist die Volatilität, so dass selbst ein simples Seitwärtspapier wie ein Discountzertifikat mit Cap auf aktuellem Level 50% Rendite p.a bringt bei mittlerer Laufzeit. Doch bei Wirecard kommt ein anderer spannender Aspekt hinzu und der ermöglicht eine Wette eben jene Pleite und dafür belohnt hohe Renditen. All das ab 16 Uhr in unserem Börsenbrief heute. Den Sie weiterhin einen Monat kostenfrei testen können sehr gerne, wir erstatten Ihnen den ersten Monat. Und an unserem Trainingstag am 4.4 gibt es unter info@feingold-research.com auch den bekannten Vorzugspreis für alle. Zusammenhalten in Corona-Zeiten auch am Aktienmarkt. Was denn sonst auch….Was gab es sonst noch heute?

Bei 10.100 sind wir short gegangen, auf der 9.500 eben long – so unsere Aktionen am heutigen Tag im Turbo-Dienst. Im Exklusivbereich haben wir ebenfalls oberhalb der 10.000 short eingezogen. Antizyklisch, psychologisch – das ist unser Ansatz, mit dem wir seit Wochen bestens fahren. Und unsere Abonnenten mit uns. Natürlich klappt nicht jeder Trade sofort perfekt, man muss ich manchmal 1-2 Tage Zeit geben, aber wie alle sehen können, funktioniert der Ansatz bestens. Im Inline-Bereich haben wir auf Öl und den DAX zwei richtige Schnäppchen gefunden, auch die gibt es bei uns heute. Dazu schauen wir nachher auf Apple, Daimler und WIrecard und zeigen, warum alle drei Aktien jeweils für eine Sichtweise im Markt stehen. Und was man daraus machen kann. Die Märkte sind mit dieser Volatilität großartig – nutzen wir es für Trading im Turbo-Dienst und für Euren Vermögensaufbau im Exklusivbereich. Jeweils die ersten 4 Wochen erstatten wir Euch zurück – denn wir wollen Euch überzeugen und in der aktuellen Phase auch ein bisschen Lust machen auf guten Service und gute Ideen. Euer TEAM Feingold Research. PS: Hier unsere mail von 10.09 Uhr heute früh bei DAX 10.100:

bei 8.500 im DAX oder gar tiefer seine Käufe zu erläutern ist immer etwas herausfordernd. Psychologisch wirkt man wie ein Hasardeur, wenn man an Tagen kauft, an denen Kursziele von 5.000 oder 6.000 im DAX durch den Markt geistern. Man fragt sich – wo sind diese Analysten oder Prognostiker eigentlich an Tagen wie heute, da der DAX 10060 Punkte erreicht hat?

Sei es drum, wir machen keine Experimente, sondern ziehen die Struktur grade. Dazu gehört weiter der Dreiklang aus Investments, Cash und leichter Absicherung.

Da ist uns im Favoritendepot jetzt ein bisschen zu wenig und deshalb kaufen wir die WKN VE8AAJ hinzu.

Turbo Bear auf den EuroStoxx50, Kurs aktuell bei 7,08 Euro, zum Volumen von 260 Stück.

Wir werden auch in den nächsten Wochen weiter strukturiert, aber soweit in diesem Markt möglich, ohne kopflose Aktionen und mit Bedacht unsere Trades wählen. Wir raten im aktuellen Umfeld oberhalb der 10.000 im DAX – diese Tage zum durchatmen nutzen – die Lage ist an Tagen mit minus 10% am Aktienmarkt nicht so schlecht wie sie scheint und an Tagen wie gestern mit plus 11% nicht so gut. Der gesunde Mittelweg ist es und diesen kann man finden, wenn man die Psychologie des Marktes nutzt. Was nicht heißt, dass wir nicht manchmal ganz schön mit drinstecken in dieser Psychologie, aber unser Job ist es, sich möglichst davon frei zu machen. Klappt nicht immer, aber wir geben unser Bestes????

