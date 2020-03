NEW YORK (dpa-AFX) - Die politische Einigung auf ein gigantisches Konjunkturpaket gegen die Coronavirus-Krise hat am Mittwoch die US-Börsen nach einer beispiellosen Rally am Vortag weiter nach oben getrieben. Der Dow Jones Industrial stieg kurz nach dem Handelsstart um 2,68 Prozent auf 21 260,41 Punkte.

Am Dienstag hatte der US-Leitindex diese Übereinkunft zwischen Demokraten und Republikanern in einer rasanten Erholung bereits großteils vorweg genommen. Einen solch kräftigen Tagesanstieg wie am Dienstag um 11,4 Prozent hatte es seit 1933 nicht mehr gegeben.