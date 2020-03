Das Handelssegment m:access der Münchener Börse bekommt Zuwachs: Die Aktien der ABO Wind AG werden ab dem morgigen Tag in das Handelssegment einbezogen werden. „Der Freiverkehrsausschuss hat der Einbeziehung heute zugestimmt”, heißt es von Seiten des Windenergie-Unternehmens am Mittwoch.Mit dem Segmentwechsel einher gehen höhere Anforderungen an das Unternehmen. „Mit der Handelsaufnahme unterliegt ABO Wind nun höheren ...