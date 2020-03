Was war das für ein Tag gestern! Der Deutsche Aktienindex verzeichnete mit einem Plus von fast 1000 Punkten oder 11% den größten Tagesgewinn seit 2008. Im Dow Jones war der Anstieg mit über 11% sogar der größte seit 1933. Doch Anleger sollten sich nicht in Sicherheit wiegen. Denn die Risiken sind nach wie vor sehr, sehr hoch.

Angesichts der Corona-Krise haben wir in den vergangenen Tagen mit Hochdruck an einer Anleitung gearbeitet, wie Sie Ihr Depot durch den Crash bringen. Den Sonderreport können Sie hier herunterladen .