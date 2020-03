VIB Vermögen hebt Dividende an - Gewinn steigt

Der Immobilienkonzern VIB Vermögen hat am Mittwoch Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Abgeschlossen wird das Jahr mit einem Umsatzanstieg von 86,8 Millionen Euro auf 91,0 Millionen Euro. „Die jährliche Bewertung des Immobilienportfolios durch einen Gutachter ergab in Summe eine positive Wertänderung der Investment Properties von 22,3 Millionen Euro (Vorjahr 19,5 Millionen Euro)”, so das m:access-notierte Unternehmen weiter. ...