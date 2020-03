Neues von SFC Energy aus Asien: Man habe in Singapur die 1.000ste EFOY Pro Brennstoffzelle installiert. „Die 1.000ste EFOY Pro ist Teil einer großen Brennstoffzellen- und Tankpatronenauslieferung an SFC-Partner Oneberry Technologies”, so das Unternehmen am Mittwoch. Man habe im ersten Quartal im Wert von 1,4 Millionen Euro Brennstoffzellen und Tankpatronen nach Singapur geliefert. Oneberry ist SFCs Partner in dem ...