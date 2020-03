WIEN (dpa-AFX) - Der österreichische Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der ATX gab um 0,80 Prozent auf 2017,93 Punkte nach. Getragen von besonders festen Vorgaben aus Übersee war die Wiener Börse deutlich höher gestartet. Unterstützt hatte zunächst die Einigung auf ein zwei Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Folgen des Coronavirus in den USA.

Im Verlauf dämpften jedoch Konjunkturdaten in Europa die Anlegerstimmung. Denn die von der Coronavirus-Krise ausgelöste Rezessionsangst in den deutschen Chefetagen ist laut Ifo-Institut noch größer als gedacht. Der am Mittwoch veröffentlichte endgültige Geschäftsklimaindex für März fiel von 96,0 Zählern im Februar auf 86,1 Punkte.