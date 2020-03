Früher nannte man es eine Notausgabe, wenn eine Zeitung oder Zeitschrift nur unter erschwerten Bedingungen erstellt werden konnte. Der weitgehende Shutdown Bayerns – und inzwischen der gesamten Bundesrepublik – ist in dieser Hinsicht nicht anders. Nicht nur, dass uns die Corona-Krise im neuen Smart Investor 4/2020 inhaltlich intensiv beschäftigen wird, sie beschäftigte uns auch bei der Erstellung des Heftes. Denn wie so viele in diesen Tagen arbeiten auch wir aktuell im Home Office. Das ist am …