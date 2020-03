Martin Billhardt wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender beim Immobilien-Konzern Adler Real Estate. Der Aufsichtsrat habe den Manager, der seit dem 20. März dem Gremium angehört, in seiner heutigen Sitzung zum Vorsitzenden gewählt, teilt das Unternehmen aus Berlin am Mittwoch mit.„Martin Billhardt ist Kaufmann und bringt 28 Jahre Leitungserfahrung aus unterschiedlichen Unternehmen unter anderem in der Immobilienbranche mit”, so ...