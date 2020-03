Schlimme Finger im März 2020: Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Das monatlich erscheinende Journal der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht listet regelmäßig jene Unternehmen auf, deren Geschäftsgebaren den Finanzaufsehern zuletzt sauer aufgestoßen ist. Hier kommen die aktuellen Fälle.Jürgen Burchert, StaufenDie Bafin wirft Jürgen Burchert vor, unerlaubtes Einlagengeschäft zu betreiben. Burchert habe Geld angenommen und Kunden mündlich eine Rückzahlung plus Verzinsung in Aussicht gestellt. Allerdings gebe es dafür keine behördliche Erlaubnis. Burchert solle das bislang angenommene Geld vollständig an die Geldgeber zurücküberweisen, fordern die Finanzaufseher.Bizzilion LimitedEs bestehe der begründete Verdacht, dass die Firma Bizzilion Limited unerlaubterweise Vermögensanlagen vertreibe, heißt es...