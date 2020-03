Depotalarm: Frühjahrsputz!

Mitten in der Corona-Krise machen wir einen Frühjahrsputz im Depot:

Herausgefegt haben wir Auckland Airport und den Immobilien-Dachfonds Janus Henderson Horizon Pan European Property. Beide haben im Corona-Crash überproportional stark verloren, was unserem Anspruch zuwider läuft, langfristig auf stabilere Werte zu setzen, die nicht gleich im ersten Sturm einknicken wie Strohhalme. So trennt sich in der Krise die Spreu vom Weizen.

Mit dem Verkaufserlös haben wir zu gleichen Teilen vier frische Besen ins Depot geholt, die hoffentlich gut kehren: Zwei alte Bekannte, nämlich Carl Zeiss Meditec und L’Oreal (welcome back!), sowie die beiden Neuzugänge Air Liquide und Aptar Group. Letztere hatten wir schon seit Längerem auf unserer Wunschliste. Alle vier haben im Corona-Crash ordentlich korrigiert, weshalb wir den Zeitpunkt zum Einstieg als günstig erachten. Stay tuned!

Weiterlesen auf: https://wahre-werte-depot.de/depotalarm-fruehjahrsputz/