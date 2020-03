Ein Investor unterschreitet bei Wirecard die wichtige Schwelle von 5 Prozent. Bei dem Investor handelt es sich um die Citigroup aus den USA. Die Unterschreitung der Schwelle erfolgte am 16. März. Bis zu diesem Zeitpunkt hielt die Citigroup 5,03 Prozent an dem DAX-Konzern. Seitdem liegt der Anteil der Amerikaner bei 4,94 Prozent.Dabei werden 0,18 Prozent (zuvor: 0,33 Prozent) direkt in Aktien gehalten. Das entspricht rund 225.000 ...