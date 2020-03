Das Coronavirus wird den relativen Abstieg der USA als bisher dominierende Weltmacht einleiten - und heute dürften wir diesen Abstieg erstmal auch konkret in Zahlen sehen, nämlich bei den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die in der letzten Woche zwischen 1,5 Millionen und 4,2 Millionen gelegen haben dürften (mit wohl weiter steigender Tendenz). Es ist das Coronavirus, dass das Geschäftsmodell der USA - Leben über die eigene Verhältnisse mit massivem Konsum und noch massiverer Verschuldung - grundsätzlich in Frage stellen wird. Die USA haben am meisten zu verlieren, die Fallhöhe ist immens hoch, das gilt auch und besonders für die Aktienmärkte der USA mit nach wie vor hohen Bewertungen..

Das Video "Coronavirus: Abstieg der Weltmacht USA!" sehen Sie hier..